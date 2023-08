Gelar Pasar Murah, Disdag Tapin Sediakan 1.000 Paket Sembako di Tapin Utara

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Tapin kembali menggelar Pasar Murah di Kecamatan Tapin Utara, Kamis (3/8/2023).

Kegiatan kali ini juga ramai didatangi warga yang membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Dikatakan Sekretaris Disdag Tapin, M Z Walaidi Rakhmad, pasar murah kali ini jadi yang kelima sejak digelar 18 Juli lalu dengan menyasar 12 Kecamatan.

"Tujuan kita guna menekan inflasi terkait harga kebutuhan pokok yang masih terbilang tinggi," ucapnya.

Walaidi pun menyampaikan, pasar murah ini juga bekerja sama dengan sejumlah pihak guna suplai kebutuhan pokok, seperti Dinas Pertanian dan sejumlah distributor.

Untuk pasar murah di Kecamatan Tapin Utara, setidaknya ada 1.000 paket yang disediakan, sesuai dengan kupon yang dibagikan.

Per paket, masing-masing berisi lima kg beras, gula, minyak goreng dan telur ayam bisa ditebus dengan harga 90 ribu rupiah.

"Alhamdulilah ada pasar murah, lumayan bisa beli dengan harga di pasaran," ujar Mariah, warga yang turut berbelanja.

Ibu rumah tangga ini pun mengatakan, meski tidak bisa membeli banyak, ia tetap bersyukur bisa menebus satu paket sembako uang disediakan.

Sementara itu dari data harga bapoktan yang dirilis Disdag Tapin, harga jual telur masih bertahan 30 ribu rupiah per kilo, daging ayam 42 ribu per kilo, bawang puting dan bawang merah masing-masing 40 ribu per kilo. (Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Tabri)