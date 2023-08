Ditangkap di Warung Malam di Desa Bungur Tapin, Pria HSU Kalsel Ini Terbukti Bawa Sabu dan Ineks 

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Seorang pria Hulu Sungai Utara (HSU) ditangkap jajaran Polsek Bungur, Kabupaten Tapin akibat miliki narkotika jenis sabu dan ineks.

Tersangka berinisial RM, dibekuk polisi saat berada di warung malam, kawasan Desa Bungur, Sabtu (26/8/2023) malam.

Disampaikan Kapolsek Bungur, Iptu Agung Kadi Ananto, penangkapan tersangka berawal dari informasi masyarakat, adanya tindak penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan ineks di kawasan tersebut

"Berbekal informasi itu, anggota menuju lokasi dan berhasil mengamankan RM dengan sejumlah barang bukti," ujar Agung, Minggu (27/8/2023).

Ia pun merinci, setidaknya ada tiga paket narkotika jenis sabu dengan berbagai kemasan. masing-masing dengan berat kotor 5,19 gram, 1,75 gram, dan 0,22 gram.

"Selain itu, juga ada tiga butir diduga ineks, satu unit handphone, sendok yang terbuat dari kaleng, dan uang tunai 500 ribu rupiah," timpal Agung.

Warga asal Kecamatan Banjang ini sendiri usai dibekuk langsung digelandang ke Polsek Bungur, untuk mempertanggung jawabkan atas ke pemilikan narkotika yang dia bawa.

Lelaki berusia 47 tahun in dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Sub Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika. (Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Tabri)