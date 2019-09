Laman Kemendagri Diretas, Muncul Gambar Tabur Bunga Nisan KPK

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA, BPOST - laman kemendagri.go.id, yang biasanya berisi berbagai informasi berubah menjadi hitam, Minggu (22/9/2019).

Di tengahnya ada gambar beberapa orang menabur bunga di depan sebuah nisan bertuliskan ‘RIP KPK 2002-2019’. Tertulis pula “Hacked By Security007”.

Si peretas rupanya ingin mengkritik pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri terkait pengesahan revisi Undang Undang Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). Kritikan tertera dalam sebuah tulisan.

Di web itu juga terlihat tulisan “Your File is Mine” atau datamu milik saya. Tak hanya itu. Di website kemendagri.go.id juga terdengar lagu Alan Walker berjudul On My Way.

Baca: 708 Bangunan Walet Turut Merambah, Lahan Sawah di Kalsel Terus Menyusut

Baca: Uang PHK Tak Dibayar, Lion Air Malah Diseret 2 Mantan Pilotnya ke Pengadilan Gara-gara Ini

Baca: Setelah Bunuh Perawat, Pria Ini Berusaha Menyetubuhi Mayatnya, Tapi Gagal karena Alat Vitalnya Loyo

Baca: Istri Histeris Lihat Suaminya Ditembak di Kepala oleh Polisi, Mobil Bandar Narkoba Masuk Parit

Menanggapi hal itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan sedang mengecek dan menindaklanjuti permasalahan ini dengan berkoordinasi ke kepolisian.

“Kapuspes sedang cek untuk konten isi website Humas Puspen kami koordinasi Kominfo, BSSN dan Cyber Polri,” kata Tjahjo.

Terkait dengan adanya ancaman “Your File is Mine”, Tjahjo sudah meminta Pusdatin Kemendagri untuk mengecek seluruh data penting di Kemendagri.

“Kami juga sudah koordinasi Pusdatin Setjen pengelola aplikasi/teknologi website,” ujar Tjahjo.

Akibat peretasan, situs Kemendagri tak bisa diakses sementara waktu. Hingga Minggu pukul 22.00 Wita, situs Kemendagri tersebut tak bisa diakses.

Baca: Lagi, Kebohongan Barbie Kumalasari Dibongkar Mantan Suami, Istri Galih Ginanjar Naik Pesawat Ini

Baca: Identitas Pelaku Pembunuh Warga Jalan Sutoyo S Mulai Terkuak, Polisi: Motifnya Dendam Lama

Baca: BERAWAL SAKIT HATI! Video Syur Berseragam ASN Jabar Viral di Mesos, Masing-masing Sudah Berkeluarga

Bukan kali ini saja situs di Kemendagri diretas. Pada 16 Juli 2019, laman Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yakni dukcapil.kemendagri.go.id menjadi korban peretasan dan tidak bisa diakses dengan normal.

Halaman depannya menampilkan serangkaian tulisan dalam bahasa Jepang. Tulisan-tulisan berbahasa Jepang tadi akan mengalihkan pengunjung (redirect) ke sebuah halaman yang juga berbahasa Jepang. Isinya lebih kurang membahas soal pajak. (kum/rep)