Energi Modern vs Kuno

Oleh: SYAIFUL MANSYUR ST MSc, Dosen Teknik Industri, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

BANJARMASINPOST.CO.ID - Energi merupakan salah satu sumber utama yang mempengaruhi kehidupan manusia, tanpa energi tidak dapat dibayangkan bagaimana proses ekonomi dapat berjalan. Bagaimana pola penggunaan energi di 2019 kita? Penggunaan energi di Indonesia merupakan salah satu yang kompleks, apabila kita mengamati bentuk penyaluran enegi tersebut.

Salah satunya adalah energi untuk memasak, gas LPG 3 kg bersubdisi saat ini sedang menjadi tren di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke atas karena harganya yang murah untuk membuat dapur terus mengepul namun tetap irit. Sungguh memprihatinkan, seharusnya gas LPG 3 kg ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin.

Guna memastikan gas LPG bersubsidi tepat sasaran, pemerintah sebenarnya mulai memainkan kembali perannya. Pemerintah mencoba melakukan pendistribusian tertutup untuk gas bersubsidi. Gas tersebut diberikan secara langsung kepada yang berhak dengan menggunakan kartu atau tanda penerima gas bersubsidi. Lantas, apakah skema ini masih mengalami kendala? Tentu saja, karena masyarakat yang mendapat kartu tersebut biasanya menjual lagi gas yang dibelinya dengan harga lebih tinggi.

Fakta lainnya, kartu yang dibagikan pun banyak teridentifikasi tidak tepat sasaran, karena banyak pihak-pihak yang seharusnya tidak mendapatkannya.

Konsumsi energi rumah tangga pada tahun 2016 (Handbook of Energy & Economic Statistic of Indonesia, 2017) pada jenis minyak tanah mencapai 505.259 kiloliter dan LPG 6,37 juta ton. Bagaimana dengan posisi penggunaan briket, arang atau kayu bakar yang termasuk salah satu jenis biomassa? Biomassa memiliki kapasitas volume penggunaan 114.546 ribu ton, ini sangat kecil dibandingkan dengan kapasitas penggunaan bahan bakar fosil.

Padahal biomassa sangat melimpah produksinya dan dapat diperoleh dimana saja misalnya dari sekam atau jerami dari tanaman padi, serbuk kayu yang dapat diperoleh dari hasil penggergajian kayu, dan lain-lain. Biomassa merupakan potensi energi yang tidak akan pernah habis.

Menurut penelitian yang dilakukan pada Journal of Energy and Environmental Studies dengan judul “Multiple Regression Analysis on Influence Factors of Household Cooking Fuels in Indonesia”, ditemukan bahwa penggunaan LPG di Indonesia paling banyak digunakan di pulau Jawa dan Bali dengan total 20.173 Rumah Tangga. Sedangkan untuk penggunaan kayu bakar sebagai bahan bakar memasak paling banyak digunakan di Papua yang memiliki luas hutan dan perairan sebesar 37.124 meter per segi. Sehingga penggunaan kayu bakar dan gas LPG berpengaruh terhadap jumlah luas hutan dan perairan.

Energi primer yang saat ini dibutuhkan terbagi menjadi dua jenis, proses energi yang menghasilkan panas dan proses energi yang menghasilkan lisrik. Energi yang menghasilkan panas dapat diperoleh dari pembakaran suatu objek yang memang memiliki sifat-sifat senyawa organik dengan ketentuan ada elemen-elemen pendukung terjadinya pembakaran tersebut (segitiga api: panas, bahan bakar dan oksigen).

Panas juga terjadi karena adanya gesekan antara dua benda yang saling berkaitan. Sedangkan listrik diperoleh dari proses konversi energi, misalnya konversi dari panas matahari menjadi listrik atau angin/bayu menjadi listrik. Indonesia memiliki sumber energi utama dari fosil, dan saat ini hanya sekitar 16 persen yang berasal dari energi terbarukan seperti biomassa.

Kapasitas energi fosil yang diolah di negara ini tidak sebanding dengan penggunaan energi itu sendiri, baik itu untuk transportasi, listrik industri maupun sebagai bahan bakar memasak oleh masyarakat.