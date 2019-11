Konsumsi 2 Buah Setiap Hari, Apel Ampuh Turunkan Resiko Stroke

BANJARMASINPOST.CO.ID – Rasanya yang manis dan segar membuat buah apel menjadi salah satu buah pavorit masyarakat.

Namun tak hanya rasanya yang menyegarkan, buah apel selama ini diketahui memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh karena vitamin yang dikandungnya.

Tak heran ada ungkapan bahwa an apple a day keeps the doctor away. Ungkapan ini bermaksud bahwa mengonsumsi sebuah apel per hari mampu menghindarkan kita dari berbagai macam serangan penyakit.

Ternyata, tidak hanya itu saja khasiat dari buah apel. Sebab seperti dilansir dari abcnews.go.com, buah apel menurunkan risiko stroke jika dimakan 2 buah setiap hari. Bahkan risiko ini akan turun hingga 11% dengan cara makan serat sebanyak 200 gram setiap hari.

"Apel adalah buah yang kaya serat, mikronutrien, dan makronutrien. Ketiga zat alami ini akan menurunkan tingkat kolesterol jahat di dalam tubuh yang mampu menyebabkan penyakit stroke," jelas penulis penelitan ini yaitu Dr Yan Qu dari Rumah Sakit Qingdao, China.

Stroke merupakan salah satu penyakit yang dapat menyebabkan kecacatan. Makan banyak buah dan sayur termasuk apel mampu menurunkan tekanan darah, indeks massa tubuh, serta kolesterol jahat penyebab stroke.

Oleh karena itu, jangan ragu untuk makan 2 buah apel sehari karena buah apel menurunkan risiko stroke.

Sejalan dengan hal ini, para peneliti di Inggris mengungkap bahwa mengonsumsi satu buah apel sehari memiliki efek yang sama dengan mengonsumsi obat statin.

Peneliti dari BHF Health Promotion Research Group, Nuffield Department of Population Health, di University of Oxford yang melakukan penelitian terhadap orang dewasa di atas 50 tahun menemukan bahwa makan satu buah apel sehari memiliki efek sama dengan obat statin untuk mencegah serangan jantung dan stroke, seperti dilansir oleh Care2 (01/03).

Selain itu, hasil yang diterbitkan dalam BMJ ini menemukan bahwa mengonsumsi satu buah apel sehari bisa meningkatkan harapan hidup.