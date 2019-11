Milenial Membaca

Oleh: Devi Monita Kristyningsih

Mahasiswi S2 University College London, United Kingdom

BANJARMASINPOST.CO.ID - “Kemampuan membaca itu sebuah rahmat. Kegemaran membaca; sebuah kebahagiaan,” ucap Goenawan Mohamad, sastrawan terkemuka Indonesia. Pernyataan itu menegaskan pentingnya membaca dalam kehidupan.

Membaca mesti dibudayakan guna menambah informasi dan pengetahuan, mampu berpikir kritis (critical thinking), dan memahami berbagai peristiwa yang terjadi. Lebih dari itu, membaca menambah referensi cara hidup lebih baik dan membantu menemukan solusi ketika menghadapi masalah.

Bangsa yang gandrung membaca tentu maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara-negara di Eropa menjadi buktinya. Dari pengalaman penulis yang kini tinggal di Inggris, sangat banyak menemui generasi muda asyik membaca di kereta, bus, bandara, kafe, taman, dan tempat-tempatumum.

Perpustakaan padat pengunjung menjadi hal biasa bahkan di malam hari. Mereka memanfaatkan waktu untuk menambah ilmu. Sayang, hal sebaliknya terjadi di Indonesia. Pemandangan intelektual seperti itu jarang ditemukan. Mayoritas generasi milenial di tanah air memilih nongkrong di tempat yang instagrammable tanpa bahan bacaan.

Hal ini didukung berbagai hasil penelitian internasional. Dari data United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), minat baca anak Indonesia hanya 0,01 persen. Bayangkan, hanya satu dari 10.000 orang Indonesia yang hobi membaca. Berbanding terbalik dengan jumlah anak muda yang aktif menggunakan internet khususnya media sosial.

Laporan berjudul “Essential Insights into Internet, Social Media, Mobile, and E-Commerce Use Around the World” (2018) menyimpulkan, dari total populasi Indonesia sebanyak 265,4 juta jiwa, pengguna aktif media sosial mencapai 130 juta dan didominasi generasi milenial. Sayang, intensitas pemanfaatan internet untuk mengakses media sosial jauh lebih besar ketimbang mengakses bahan bacaan.

Tak heran, banyak generasi muda terpapar berita bohong (hoax), bahkan turut menyebarkannya. Hal ini rentan terjadi pada saat musim politik dan aksi demontrasiyang berujung kericuhan. Penyebabnya tak lain karena mereka begitu gampang menyebarkan berita bohong media sosial tanpa membaca berita valid dari media kredibel sebagai pembandingnya.

Dampak lainnya, budaya menyontek di sekolah dan plagiarisme di perguruan tinggi. Karena malas membaca dan mempelajari buku sekolah, pelajar lebih mengedepankan jalan pintas dengan menyontek atau membuat catatan kecil saat ujian.

Hal yang sama terjadi pada mahasiswa saat mengerjakan tugas karya ilmiah. Beberapa tahun terakhir, marak berita kasus plagiarisme di berbagai perguruan tinggi di tanah air. Selain itu, pelajar dan mahasiswa menjadi tidak kritis dalam berpikir, minim kreativitas, dan rendah kemampuan memecahkan masalah (problem solving). Hal itu teruji saat forum, rapat, ataupun diskusi, mereka tidak mampu memberikan gagasan dan solusi.