Tim Dayung Kalsel Tetap Berlatih untuk Hadapi PON XX Papua 2020

Leni Wulandari

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Jelang pesta Olahraga Nasional (PON) 2020 di Provinsi Papua pada Oktober mendatang, salah satu atlet dayung asal Kabupaten Baritokuala (Batola), Purwanto, menyampaikan rasa optimisnya bisa meraih medali emas untuk Kalimantan Selatan.

Atlet yang sudah 10 tahun menekuni cabang olahraga dayung tersebut, menjelaskan, menambah porsi latihan individu di rumahnya.

"Biasanya latihan tambahan sendiri untuk di rumah, latihan sit up, push up dan full up," ungkapnya kepada Banjarmasinpost.co.id, Rabu (15/4/2020).

Adapun panjang lintasan dayung yang akan diikuti atlet dayung Kalsel di PON Papua, yakni 1,000 meter, 500 meter dan 200 meter.

Sementara itu, di lokasi latihan, ada 3 perahu berjejer di tepi Sungai Awang, ujung Kompleks Mandiri Blok B VI, Jalan Sultan Adam, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.

Di lokasi itu, Donny bersama 24 orang atlet binaannya berlatih olahraga dayung.

Dikatakan Donny, meski jumlah perahu yang digunakan untuk berlatih masih minim, tetapi latihan tetap berjalan.

"Idealnya, satu atlet miliki satu perahu. Jadi, latihan bisa semakin maksimal," ucap Donny saat ditemui di tepi sungai Awang.