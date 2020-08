Patungan Beli Sabu, Pesta Narkoba Digerebek Petugas Polsek Labuan Amas Selatan

Tersangka pesta sabu, Sub (46) dan AS (25), sama-sama warga Desa Tabudarat Hulu, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), kini ditahan di Polsek Labuhan Amas Selatan, Kalimantan Selatan ( Kalsel ), Kamis (6/8/2020).

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Empat lelaki sedang asyik pesta sabu, digrebek anggota Polsek Labuan Amas Selatan, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan ( Kalsel ). Sayangnya, dua orang diantaranya berhasil kabur dan dinyatakan DPO.

Dua orang lainnya, yakni Sub (46) dan AS (25), sama-sama warga Desa Tabudarat Hulu, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Provinsi Kalsel.

Keduanya diamankan di pondok milik AL di Desa Tabudarat. Sementara, AL dan satu rekannya yang lain, berinisial IS, kabur.

Diketahui, pesta sabu ini dilakukan keempatnya dengan cara patungan. Sabu yang dibeli sebesar Rp 220.000.

Rinciannya, AS bersama dua temannya yang buron itu, yakni IS dan AL, patungan untuk membeli sabu Rp 70.000. Kemudian, uang diserahkan kepada AL untuk dibelikan sabu. Kekuranganya, ditambah lagi oleh AL.

Setelah membeli sabu dan dikonsumsi sampai habis, datanglah Sub dan memyumbang Rp 70.000. Kemudia, AL kembali menyumbang 80.000.

Setelah itu, uang diserahkan kepada AL untuk membeli sabu yang kemudian dikonsumsi bersama.

Pada saat pesta itulah, keempatnya digrebek oleh anggota Polsek Labuan Amas Selatan. Peristiwa ini terjadi Rabu (5/8/2020) siang, berdasarkan imformasi dari masyarakat.

Polsek Labuan Amas Selatan berhasil mengamankan Sub dan AS. Sedangkan dua orang lagi, yaitu AL dan IS, kabur.