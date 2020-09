Pilkada Kalsel 2020, Pemilih di DPS Pilgub Kalsel Menyusut 81 Ribu Lebih

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Setelah melalui sederet proses pemutakhiran termasuk pencocokan dan penelitian (Coklit), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalsel menetapkan daftar pemilih sementara (DPS) Pilkada Kalsel 2020, Selasa (15/9/2020).

Dalam rekapitulasi DPS yang diumumkan Ketua KPU Kalsel, Sarmuji, dan komisioner lainnya di Hotel Tree Park ada sebanyak 2.787.624 pemilih.

Jumlah ini berkurang sebanyak 81.542 pemilih jika dibanding Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu tahun 2019 lalu di Kalsel, yaitu sebanyak 2.869.166.

Menurut Sarmuji ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebab menyusutnya jumlah pemilih dalam DPS Pilgub Kalsel 2020.

Diantaranya pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili, atau bisa pula terjadi koreksi atas kegandaan data di DPT Tahun 2019.

"Memang dari DPT 2019 sebanyak 2.869.166 sekarang berkurang sekitar 81 ribu. Memang ada penurunan, kami akan analisa penurunan itu apakah memang banyak yang meninggal atau dulu memang ada kegandaan di DPT yang dulu," kata Sarmuji kepada Banjarmasinpost.co.id usai penetapan DPS.

• Ikut Pantau dan Sukseskan Pilkada Kalsel 2020, PWI Kalsel Segera Bentuk Mappilu PWI di Kalsel

• Pilkada Kalsel 2020, Bawaslu Awasi Aliran Dana Kampanye Setelah Penetapan Paslon

• Pilkada Kalsel 2020, KPU Didistribusi APD ke Kabupaten dan Kota

• VIDEO Pilkada Kalsel 2020, Sahbirin dan Denny Bersyukur Penuhi Syarat Kesehatan

• Musim Pilkada Kalsel, Ada Pesan 1.000 Bakul dan Tas Purun, Begini Sambutan Positif IPEMI Kalsel

Dalam DPS ini, pemilih di Kota Banjarmasin masih menjadi wilayah dengan total pemilih terbanyak se Kalsel, yaitu 447.612 pemilih dengan 1.199 TPS.

Selanjutnya Kabupaten Banjar 387.661 dengan 1.269 TPS, Kabupaten Tanah Laut sebanyak 232.526 pemilih dengan 700 TPS, Kabupaten Batola sebanyak 220.630 dengan 683 TPS, Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 219.258 pemilih dengan 651 TPS, Kabupaten Kotabaru sebanyak 209.256 pemilih dengan 895 TPS, Kabupaten HST sebanyak 185.282 pemilih dengan 634 TPS.

Lalu Kota Banjarbaru dengan 167.039 pemilih dengan 555 TPS, Kabupaten Tabalong sebanyak 166.652 pemilih dengan 621 pemilih, Kabupaten HSS sebanyak 166.259 pemilih dengan 550 TPS, Kabupaten HSU sebanyak 161.927 pemilih dengan 507 TPS, Kabupaten Tapin sebanyak 132.182 pemilih dengan 469 TPS,

Terkahir dengan jumlah pemilih paling sedikit sebanyak 91.340 pemilih, yaitu Kabupaten Balangan dengan 333 TPS.

Dijelaskan Sarmuji, hasil penetapan DPS tersebut selanjutnya akan diturunkan dan diumumkan di tingkat TPS di desa atau kelurahan masing-masing wilayah untuk dicermati oleh masyarakat dan pemilih.

"Nanti DPS ini akan diturunkan ke tingkat TPS desa untuk dicermati oleh penduduk dan pemilih apakah sudah terdaftar apa belum. Kami akan koreksi by name by address di Sistem Data Pemilih (Sidalih) sampai nanti penetapan DPT di Oktober 2020," kata Sarmuji.

Setelah ditetapkan, selain menyerahkan hasil rekapitulasi DPS kepada Bawaslu Kalsel, KPU juga menyerahkan salinan dokumen rekapitulasi DPA ini kepada masing-masing tim pemenangan Bapaslon Pilgub Kalsel serta kepada perwakilan paratai politik pengusung dan pendukung Bapaslon.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)