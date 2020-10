Raih 3 Emas, Atlet Dansa Dapat Apresiasi dari Pemprov Kalsel

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi prestasi para atlet Ikatan Olahraga Dansa Indonesia (IODI) di ajang Malaysia Open Virtual Solo Dancesport bertajuk 18 th Crystal Dancesport Championship yang berakhir Minggu (11/10/2020) siang.

Di ajang yang diikuti beberapa atlet dari sejumlah negara Asia itu, atlet dansa Kalsel berhasil mengumpulkan 3 emas, 2 perak dan 3 perunggu.

Dikatakan Kabid Peningkatan Prestasi Dispora Kalsel, M Fitrihernadi, pemerintah provinsi mengaprestasi atas raihan tim asuhan Ketua IODI Kalsel, Muslih.

Disebutnya, sungguh membanggakan. Tidak hanya mewakili Kalsel, tetapi juga membawa nama harum Indonesia.

"Ini ajang Asia. Jadi, nama yang dibawa tidak hanya Kalimantan Selatan, tapi juga Indonesia," puji Fitri, Selasa (13/10/2020) siang.

Ia pun berharap keberhasilan ini bisa menular ke atlet lainnya, sehingga walau di masa pandemi Covid-19 namun bisa mampu mengukir prestasi yang membanggakan.

Baca juga: Menangi Kejuaraan Asia, Pedansa Banjarmasin Syukuran Sekaligus Latihan Bersama

Baca juga: Tiga Pedansa RDP Club Kalsel Peringkat Tiga Kejuaraan Asia

Baca juga: Pertama Kali Ikut Kejuaraan Asia, Altlet Dance Kalsel Dhafi Juara 2 Malaysia Open

Baca juga: Dancesport Banjarmasin Target Raih Delapan Emas di Kejurprov

Baca juga: Unggul Dua Perak, Klub De Label Banjarmasin Juara Kejurkot Virtual Solo Dancesport

Baca juga: Sabet Dua Emas Satu Perak, Dhafi Jadi Bintang Kejurkot Dancesport

"Atlet lain juga harus semangat untuk ikut kejuaraan, walaupun secara virtual di masa pendem ini kegiatan dibatasi. Kejuaraan virtual menjadi salah satu alternatif yang baik untuk diikuti," ujarnya.

Medali yang diraih atlet IODI Kalsel, yakni emas dari M Fremmuzar Aditya Putra di Novice S/R, Dinda Loveliza nomor Over 18 Waltz dan pasangan Sirajuddin dan Cintadinda Kajoltriana di Couple Beginner Waltz.

Sedangkan perak diraih dari gerakan lincah atlet cilik Radhika Dhafi Pratama di nomor U8 J dan Zihan Haliza nomor Novice C/J.

Kemudian, tiga perunggu diperoleh Muhammad Yusran, Over 18 S, Queennansya Taras DS U14 C

dan Siti Rossa Meriska U14 S.

Tidak hanya medali, sejumlah pedansa Kalsel juga masuk llima besar, yakni Tristania Nalsya NP Over 18 R, Achmad Rama Rajasa U16 C, Muhammad Fauzan U16 J dan Medina Islamita Azizah U14 C yang duduk di peringkat keempat.

Selanjutnya, Muhammad Yusran Over 18C, Achmad Rama Rajasa U16 J, Siti Rossa Meriska U14C masuk di lima besar dan Valennia Putri Vedrian U12 C yang duduk di peringkat ketujuh.

(Banjarmasin post.co.id/Khairil Rahim)