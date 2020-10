Hasil Tinju Dunia Vasiliy Lomachenko vs Teofimo Lopez, Lomachenko Kalah Angka

Inilah Hasil Tinju Dunia antara Vasiliy Lomachenko vs Teofimo Lopez via Live Streaming ESPN, Lomachenko Kalah dari Lopez

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Tinju Dunia duel Vasiliy Lomachenko vs Teofimo Lopez di MGM Grand, Las Vegas, AS, Sabtu atau Minggu (18/10/2020) di Indonesia.

Dalam Hasil Tinju Dunia di laga itu, Lomachenko kalah dari Lopez dan harus menyerahkan sabuk juara kelas ringan WBA dan WBO miliknya.

Duel Vasiliy Lomachenko vs Teofimo Lopez via Live Streaming ESPN ini berlangsung ketat. Namun Lopez sebagai pemegang juara kelas ringan IBF ini dianggap menang dengan unanimous point decision.

Ya, laga utama Siaran Langsung Tinju dunia minggu ini menghadirkan megatarung antara Lomachenko vs Lopez. Lomachenko juara kelas ringan WBA dan WBO, sementara Lopez juara kelas ringan IBF.

Diketahui, Live Streaming dan Siaran Langsung Tinju Dunia Minggu 18 Oktober 2020 digelar, ada Vasiliy Lomachenko vs Teofimo Lopez ( Lomachenko vs Lopez ) via Live Streaming ESPN. Saat ini belum ada konfirmasi laga ini tayang via Siaran Langsung TVOne.

Live Streaming Tinju Dunia atau Live Streaming Lomachenko vs Lopez dalam pertarungan penyatuan perebutan gelar juara kelas ringan, Sabtu (17/10/2020) pagi WIB atau Minggu 18 Oktober 2020 pagi waktu Indonesia dan saat ini Sedang Berlangsung via Live Streaming TV Online ESPN.

Kalaupun tak tayang via Siaran Langsung TVOne, Siaran Langsung Tinju Dunia partai kelas ringan antara Vasiliy Lomachenko vs Teofimo Lopez ini disiarkan via Live Streaming ESPN pukul 20.00 waktu setempat.

Selain Lomachenko vs Lopez ada beberapa Siaran Langsung Tinju Dunia yang digelar Oktober 2020.

Link Live Streaming Lomachenko vs Lopez bisa diakses via Live Streaming TV Online ESPN di artikel ini. Saat ini kami masih menunggu kepastian bahwa Live Streaming TVOne menayangkan laga ini atau tidak.

Duel akbar Tinju Dunia Minggu 18 Oktober 2020 mempertemukan dua jawara, Vasiliy Lomachenko vs Teofimo Lopez.