Selisih Harga Emas Antam dan Buyback Antam Hari Ini 4 Maret 2021 Tembus Rp 135.000

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Fluktuasi harga emas kian tak menentu. Bahkan fenomena selisih harga emas dan buyback emas Antam hari ini mencatat angka yang cukup signifikan.

Pada hari ini, Kamis 4 Maret 2021, harga emas batangan bersertifikat di Logam Mulia milik PT Aneka Tambang (ANTM) turun Rp 5.000 per gram.

Sebelumnya harga emas Antam Rp 928.000 per gram, tapi hari ini menjadi Rp 923.000 per gram.

Namun yang bikin kaget, harga buyback oleh Logam Mulia turun Rp 10.000 per gram, dari sebelumnya Rp 798.000 per gram menjadi Rp 788.000 per gram.

Dengan demikian, selisih antara harga emas dan harga buyback hari ini adalah Rp 135.000 per gram.

Seperti diketahui selama ini Antam menetapkan dua macam harga emas batangan produksinya: harga emas dan harga beli kembali (buyback).

Harga Emas Antam

Ukuran (gr) Harga (4/3) Harga (3/3) Perubahan

0.5 gr Rp 511.500 Rp 514.000 -0,49

1 gr Rp 923.000 Rp 928.000 -0,54