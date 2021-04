BTalk, Akademisi Bahas Pemanfaatan FABA Batu Bara di Banjarmasin

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan mencoret Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) sebagai limbah B3, disambut positif sejumlah akademisi.

Dikarenakan, FABA mendatangkan manfaat, mulai dari material konstruksi bangunan hingga penetral lahan pertanian.

Hal itu terungkap dalam bincang membahas FABA batu bara di pogram BTalk, Selasa (6/4/2021), menghadirkan sejumlah sumber.

Pertama, Prof Dr Ir Rudy Sayoga Gautama Kepala Center of Research Excellence (CoRE) on Mining Environment and Mine Closure Fakultas Teknik Pertambangan & Perminyakan ITB.

Baca juga: Kabupaten Tala Tarik Diri dari Kepesertaan MTQ Provinsi Kalsel, Ini Hal yang Dipersoalkan

Baca juga: Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA Umumkan MTQ Digelar Besok 7 April 2021

Kedua, Ir Yasrudin MT, Kepala Lab dan Transportasi Jalan Raya, dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Lambung Mangkurat (ULM).

Ketiga, Prof Dr Ir H Gusti Muhammad Hatta MS, mantan Menteri LHK & Menristek. Keempat, Ir H Sutikno MS, Kepala Bidang Energi ESDM Provinsi Kalsel.

Sedangkan sebagai moderatornya adalah Prof Dr Ir H Danang Biyatmoko MSi, Ketua LPPM ULM.

Sebagai pembuka, Prof Dr Ir Rudy Sayoga Gautama menyampaikan, dalam batu bara, terdapat 3 komponen utama yang terdiri dari air, mineral meter, serta karbon di dalamnya. Dan FABA, dimanfaatkan dari hasil kandungan mineral meter yang telah diproses.

Baca juga: Diisolasi di Tanahbumbu, 11 Peserta MTQN Kalsel Asal Tapin Ternyata Sudah Tahu Terpapar Covid-19

"Dari kandungan inilah, saat diuji dan dikaji ditemukan bahwa fly ash memiliki unsur penetral air asam tambang," paparnya pada penjelasan via aplikasi Zoom.