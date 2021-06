Bitcoin.Sejarah Mata Uang Digital Bitcoin dan Cara Kerjanya, Kini Hampir Tembus 40 Ribu Dollar AS Per Keping

Editor : Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Cryptocurrency atau mata uang kripto perlahan tapi pasti mulai dikenal oleh sebagian investor di Indonesia. Salah satu yang paling populer adalah bitcoin.

Nilainya kini bahkan mendekati 40 ribu dollar AS per keping.

Belakangan ini Bitcon ramai diperbincangkan setelah Elon Musk, CEO perusahaan Tesla Inc ikut menyatakan dukungannya lewat akun Twitter.

Elon Musk dalam cuitannya tersebut menyebutkan, mobil listrik Tesla menerima pembeliaan dengan Bitcoin.

Mata uang kripto alias cryptocurrency itu terpantau naik 8,55 persen pada Senin (14/6/2021).

Baca juga: Harga Bitcoin Makin Kinclong, Per Keping Kini Senilai Rp 552,76 Juta, Gegara Elon Musk?

Baca juga: Susul El Salvador, Paraguay Juga Bakal Pakai Bitcoin Sebagai Alat Transaksi, IMF Beri Peringatan

Harga mata uang kripto populer itu kembali menguat setelah sempat tertekan dalam beberapa hari terakhir.

Dikutip dari Coinmarketcap.com via kompas.com, Senin (14/6/2021), harga Bitcoin naik 8,55 persen menjadi sekitar 38.927 dollar AS per keping.

Jika menggunakan kurs Rp 14.200 per dollar AS, angka itu senilai Rp 552,76 juta.

Sementara itu, mengutip laman resmi jual-beli Bitcoin di Indonesia, Bitcoin.co.id, transaksi Bitcoin bisa dilakukan dan dilindungi.