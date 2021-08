Bitcoin. Harga Bitcoin Hari Ini US$ 44.112,32 Per BTC, Analis: Saatnya Beli Crypto Currency

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Aset Crypto Currency, khususnya Bitcoin, kian bergairah. Tren kenaikan harga bertahan sejak awal Agustus 2021.

Hari ini harga Bitcoin kembali naik 4,46% dalam 24 jam terakhir. Diketahui, harga bitcoin kembali dalam tren naik pekan ini. Sebulan terakhir, bitcoin memang bangkit dari keterpurukan.

Kondisi ini pun disebut sebagian analis menjadi saat yang tepat untuk membeli aset kripto, khususnya bitcoin.

Diketahui setelah sempat tersungkur di bawah US$ 30.000 per BTC, harga bitcoin mengalami rally bullish dan sempat menembus level US$ 47.000 per BTC. Walaupun dalam seminggu terakhir, laju positif tersebut berakhir seiring penurunan harga bitcoin sebesar 1,45%.

Dilansir dari kontan.co.id, merujuk Coinmarketcap.com, pada Jumat 20 Agustus 2021 pukul 8.20 WIB harga Bitcoin hari ini berada di level US$ 44.112,32 per BTC. Harga bitcoin hari ini tersebut naik 4,46% dalam 24 jam terakhir.

Optimisme pun mengiringi aset uang kripto itu. Dan ternyata tidak hanya bitcoin, tapi mata uang kripto lainnya seperti Ethereum dan Dogecoin,

Analis crypto currency pun menyebut sekarang adalah saat yang tepat untuk membeli uang kripto.

Seperti disampaikan CEO Indodax Oscar Darmawan dalam rilisnya. Dia mengatakan kapitalisasi pasar atau market cap aset kripto seperti Bitcoin dan altcoin kembali melewati US$ 2 triliun atau lebih dari Rp 30.000 triliun.

Ini sejalan dengan kenaikan harga bitcoin dalam beberapa pekan terakhir. Aset kripto lain seperti Etherreum (ETH) juga menguat.

Rabu (18/8), harga Bitcoin hingga pukul 21.25 WIB, turun 1,73% mencapai Rp 652,83 juta. Harga Ethereum turun 4,42% menjadi Rp 44,15 jutaan.