Seminar Internasional 4th ASIC Politala Sukses, Universitas Miami Amerika Serikat Turut Digandeng

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Sebagai satu-satunya perguruan tinggi di Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), Politeknik Negeri Tanah Laut ( Politala) sadar betapa pentingnya dunia pendidikan bagi masyarakat, khususnya di daerah.

Karena itu Politala kembali menggelar seminar berskala global (internasional) pada Kamis (18/8/2022). Ini merupakan seminar yang keempat yakni 4th ASIC (Academic Seminar & International Conference).

Seminar bergengsi itu diselenggarakan secara hybrid di Aula Gedung Kuliah terpadu Politala di kawasan Jalan A Yani, Kecamatan Pelaihari. Juga dilakukan secara virtual serta siaran langsung melalui laman YouTube Politala.

Berbagai pihak mengikuti seminar tersebut. Di antaranya dari kalangan instansi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten (13 kabupaten) di Kalimantan Selatan.

Tentu saja seminar itu dihadiri keluarga besar Politala. Termasuk Direktur Politala Dr Hj Mufrida Zein SAg MPd, Dewan Penyantun Politala Drs H Adriansyah (mantan bupati Tala dua periode), dan Dr H Sihabuddin Chalid MMPd, dan seluruh wakil direktur Politala yang juga hadir dan mampu memberikan semangat peserta pada seminar.

Secara daring (online) juga hadir perwakilan dari beberapa politeknik di Indonesia sebagai co-host. Di antaranya Politeknik Negeri Madura, Politeknik Negeri Samarinda, Politeknik Negeri Pontianak (Polnep).

Lalu, Politeknik Negeri Sambas (Poltesa), Politeknik Negeri Ketapang (Politap), Politeknik Negeri Balikpapan (Poltekba), Politeknik Pertanian Negeri Samarinda (Politani), Politeknik Negeri Malang (Polinema).

Kemudian, Politeknik Negeri Banyuwangi (Poliwangi), Politeknik Negeri Banjarmasin, Politeknik Batulicin, Politeknik Negeri Fakfak, Politeknik Kotabaru, Politeknik Hasnur, Politeknik Negeri Medan, Politeknik Negeri Nunukan dan Politeknik Negeri Bengkalis.

Secara keseluruhan peserta hadir melalui daring sebanyak 347. Sedangkan yang hadir melalui offline berjumlah 190. Seluruhnya sangat antusias mengikuti seminar sejak awal hingga tuntas.

Topik pada seminar internasional kali ini yakni To Find A Legal of The Government System and Vocational Models Towards Improving The Welfare of Global Citizen.

