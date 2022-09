 Disubsidi Pemprov Kalsel, Solar Untuk Nelayan di SPDN Jadi Rp 5.800 Perliter  

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Kenaikan harga BBM jenis solar dipastikan akan berdampak bagi nelayan Kalimantan Selatan (Kalsel). Karenanya Pemprov Kalsel melalui Dinas Kelautan dan Perikanan merencanakan memberikan subsidi solar langsung untuk nelayan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, Rusdi Hartono di Banjarbaru Senin (12/9/2022) mengatakan subsidi solar yang diberikan ke nelayan rencananya sebesar Rp 1000 per liter. Dengan subsidi tersebut maka nelayan akan mendapatkan harga Rp 5.800 per liter dari harga solar yang ditetapkan pemerintah kini yakni Rp 6.800 per liter.

"Ini sesuai arahan Pak Gubernur Kalsel untuk mengantisipasi inflasi akibat dari kenaikan harga BBM," katanya.

Ia menyebut, solar bersubsidi nantinya disediakan di Solar Pack Dealer Nelayan (SPDN) di empat pelabuhan perikanan milik pemprov. Yakni, di Kotabaru, Batulicin, Muara Kintap dan Banjarmasin.

Baca juga: Solar di Eceran Banjarmasin Tembus Rp15 Ribu per Liter, Motoris Kelotok Ini Terpaksa Naikan Tarif

Baca juga: Amankan Penimbun BBM, Polres Bontang Amankan 835 Liter Solar Bersubsidi

Baca juga: Kesulitan Dapat Solar, Nelayan di Kabupaten Tanah Bumbu Ini Banyak Beralih Jadi Buruh Bangunan

Solar subsidi yang disediakan rencananya 10 tangki per bulan, dari September sampai Desember. Setiap satu tangki memiliki kapasitas 8 ribu liter.

Rencana ini kata Rusdi masih berproses. Ia berharap usulan ini disetujui. Sebab, anggarannya hanya sekitar Rp 320 juta.

"Anggarannya diambil dari dana transfer umum sesuai arahan presiden," ucapnya.

Bantuan subsidi solar ini kata Rusdi dipilih karena akan dirasakan langsung oleh nelayan.

Rusdi menuturkan, semua nelayan di Kalsel nantinya berhak mendapatkan subsidi solar, asalkan mengisi di SPDN di pelabuhan perikanan milik Pemprov Kalsel sesuai kouta yang sudah disediakan.

Rusdi berharap Pertamina tak mengurangi pasokan solar ke SPDN meski sudah diberi subsidi oleh Pemprov Kalsel.