Peralihan Siaran Televisi Analog ke Digital Dimulai Hari ini, Begini Respons Warga Banjarbaru

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Analog Switch Off (ASO) atau dikenal dengan penghentian siaran televisi analog dilakukan oleh Pemerintah Pusat hari ini, Rabu (2/11/2022).

Peralihan siaran televisi ke digital itu dilakukan secara nasional, tak terkecuali di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Namun begitu nampaknya hal tersebut tidak terlalu berpengaruh bagi sebagian masyarakat di Kota Idaman.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Urfie Awaladya, seorang warga Jalan Palam Raya, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru.

Sebab sudah sejak lama ia tidak menonton siaran analog, tetapi menggunakan layanan media Over The Top (OTT), atau menonton siaran melalui internet.

"Enggak ada dengar info kalau sekitaran sini mengeluh soal penghentian analog, soalnya di rumah saya pakai Youtube sama OTT," katanya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Sania Verawati, yang juga merupakan warga Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru.

Sania menyebutkan bahwa tidak ada menerima kabar ASO, karena di tempat tinggalnya sudah menggunakan ke televisi digital.

"Enggak ada dapat kabar apa-apa sih. Siaran Tv di rumah saya aman-aman saja, karena sudah digital," ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru, Asep Saputra mengatakan bahwa masyarakat kurang mampu nantinya akan mendapatkan Set Top Box (STB) secara gratis, meski tidak semuanya.

STB sendiri berfungsi untuk menerima sinyal digital pada televisi analog, sehingga masyarakat tidak perlu langsung mengganti perangkat televisi.

Adapun STB gratis dari pemerintah pusat langsung diaslurkan ke alamat warga yang berhak, sesuai by name by address.

"Sampai sekarang kami belum ada menerima kabar, kapan STB gratis akan dibagikan. Tapi data penerima sudah kami sampaikan ke kementrian," ujarnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Rahmadi)