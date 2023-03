Marcel Chandrawinata Pose di Tanah Laut Kalsel, Garap Film When Love Calls From The Bottom of Borneo

Artis Marcel Chandrawinata dan kru sedang berada di Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Sang aktor membintangi film lokal Tanah Laut yang berjudul When Love Calls From The Bottom of Borneo.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktor Marcel Chandrawinata, artis ibu kota tersebut akan membintangi film lokal Kalimantan Selatan yang berjudul When Love Calls From The Bottom of Borneo.

Bahkan, Sabtu (4/3/2023) Marcel Chandrawinata mendatangi Kabupaten Tanahlaut Kalimantan Selatan.

Kedatangan Marcel Chandrawinata dan beberapa pemain lainnya terlihat dalam postingan akun instagram pribadi sang aktor, @marcelchandra.

Dari pantauan Banjarmasinpost.co.id melalui postingan insta storiesnya, Marchel Chandrawinata mengunjungi salah satu tempat wisata di Kabupaten Tanahlaut yaitu Taman Permana.

Tampak, di sana para kru berfoto di jembatan kayu yang berada di danau Taman Permana tersebut.

Selain itu, Marcel dan pemeran lainnya juga terlihat menikmati minuman air kelapa murni langsung dari buahnya.

Mereka berpose di atas jembatan kayu di Taman Permana tersebut.

Melalui captionnya, Marcel memberikan keterangan lokasi bahwa sedang berada di Pelaihari, Kabupaten Tanahlaut, Provinsi Kalimantan Selatan.

Ada beberapa pemeran lainnya seperti Bella Devita, Amara Angelica hingga Abun Hadi.

PELAIHARI KALIMANTAN SELATAN INDONESIA, “ terang Marcel Chandrawinata.

Lantas apa itu film When Love Calls From The Bottom of Borneo?