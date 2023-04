Harga Cabai Alami Penurunan di Pasaran Kota Banjarmasin, Rawit Turun Rp 30 Ribu per Kg

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Menjelang dua pekan Ramadhan 2023, harga cabai di Pasar Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), kecendrungan mengalami penurunan.

Berdasarkan yang disampaikan Ebit, penjual cabai di Pasar Sentra Antasari, jenis rawit yang sebelumnya Rp 80 ribu per kilogram telah turun Rp 30 ribu, sehingga menjadi Rp 50 ribu.

Sedangkan untuk harga cabai merah besar saat ini dengan harga Rp 50 ribu per kilogram.

"Kalau harga tomat dan cabe merah masih stabil di Rp 20 ribu per kilogramnya, dan cabe hijau Rp 25 ribu per kilogram," rinci Ebit, Selasa (4/4/2023).

Sedangkan menurut Putri, penjual cabai , jenis rawit Miawa sebelumnya berkisar Rp 50 - 60 ribu per kilogram sudah turun Rp jadi 45 ribu per kilogram. Dan untuk cabai Domba Rp 30 ribu per kilogram.

"Kalau tomat memang ada mengalami kenaikan harga, sebelumnya masih Rp 8 - 10 ribu per kilogram, sekarang Rp 20 ribu per kilogram," urainya.

Adapun menurut Putri, penjualan selama ramadan relatif stabil saja.

"Kalau penjualan setiap harinya sama saja seperti hari sebelumnya, masih belum ada kenaikan signifikan, mungkin kenaikan saat jelang lebaran nanti," tukasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Mia Maulidya)