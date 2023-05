Tolak Beli Sabu, Seorang Pemuda 4 Kali Tikam Teman di Lokasi Pesta Miras di Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Petugas Polsek Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), meringkus pelaku penikaman terhadap teman sendiri.

Penganiayaan itu mengakibatkan korban menderita sejumlah luka tusuk.

Pelaku berinisial S, warga Jalan Kelayan A, Kecamatan Banjarmasin Selatan, mengarahkan kemurkaannya kepada korban berinisial FJR.

Kepala Polsekta Banjarmasin Timur, Kompol M Taufiq Qurahman. melalui Kanitreskrim. Ipda Partogi Hutahaean, Kamis (11/5/2023), menjelaskan kejadian itu berawal ketika pelaku sedang beradu mulut dengan teman korban, yakni AM.

Baca juga: Janji bisa Masukkan Anak Korban Jadi Polwan, Polisi Gadungan Ini Diamankan Polres Banjar

Insiden itu terjadi di kawasan Jalan Tunjung Maya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Rabu (10/5/) siang.

“Saat itu, korban pun datang dan melerai adu mulut antara pelaku dan AM. Namun, tersangka pelaku merasa bahwa korban membela AM,” ujar Partogi.

Adapun adu mulut tersebut ditengarai pesta miras yang sebelumnya dilakukan oleh pelaku, korban dan teman-temannya yang lain.

"Lalu, si AM meminta pelaku untuk membelikan sabu. Pelaku menolak permintaan AM itu. Saat pelaku menolak, lalu didorong-dorong oleh AM. ini membuat pelaku kesal,” bebernya.

Baca juga: Kejari Banjarbaru Eksekusi Terpidana Korupsi Dana BPM NSUP Program Kotaku II tahun 2019

Pelaku yang merasa tak terima atas perlakuan AM, kemudian beranjak dari lokasi.

Pelaku pulang ke rumah untuk mengambil senjata tajam jenis pisau dan kembali mendatangi mereka.

Saat pelaku kembali, AM yang beradu mulut dengannya malah kabur meninggalkan lokasi.

Sedangkan korban tetap bertahan dan selanjutnya cekcok dengan pelaku.

Baca juga: Sekda Tanahlaut Intruksikan Beredel Reklame Liar dan Semrawut, Seluruh Kecamatan Bakal Disisir

Aksi dorong-mendorong antara korban dan pelaku pun terjadi.

Hingga akhirnya, korban memukulkan kayu ke arah pelaku.