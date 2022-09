Makanan Ini Baik dan Sehat untuk Sarapan, Diantaranya Telur dan Pisang

BANJARMASINPOST.CO.ID – Berikut ini adalah makananan yang baik untuk dijadikan sarapan anda. Ternyata diantaranya ada Telur dan Pisang lho. Simak alasannya kenapa baik dijadikan menu sarapan.

Sebelum memulai aktivitas hendaknya tak lupa sarapan. Banyak manfaat di dapat jika sarapan.

Dengan sarapan maka diharapkan kita menjalani hari dengan lebih semangat.

Apalagi bagi yang akan beraktivitas kerja hingga menuntut ilmu.

Para ahli gizi sendiri kerap mendengungkan kalimat berikut, “breakfast is the most important meal of the day”.

Dapat dikatakan, sarapan merupakan titik awal untuk memenuhi kebutuhan gizi manusia, terutama bagi usia anak-anak atau balita.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Banjarmasin Hari Ini 7 September 2022, BMKG : Cuaca Ekstrem di Banten dan Jawa Timur

Baca juga: Niat dan Tata Cara Shalat Isyraq, Buya Yahya Terangkan Waktu Pengerjaannya

Sarapan juga berkontribusi besar terhadap pemeliharaan daya tahan tubuh agar seseorang tidak mudah terserang infeksi.

Namun, sarapan ini jelas tak boleh dilakukan sembarangan agar bermanfaat untuk kesehatan.

Melansir Medical News Today, sarapan yang sehat adalah sarapan yang mengandung makanan bergizi yang dapat memasuk energi dan membuat kenyang lebih lama sehingga membantu seseorang mencegah makan berlebih di waktu selanjutnya.

Berikut ini beberapa pilihan makanan yang paling sehat untuk sarapan: