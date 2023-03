Pasar Murah Digelar, Kantor Kadin Kalsel di Kayutangi Langsung Diserbu Warga Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ratusan warga Banjarmasin menyerbu kantor Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Kalsel, di Jl Brigjend Hasan Basri, Kayutangi, Banjarmasin, pada Selasa (7/3/2023) pagi.

Ada apa gerangan?. Ternyata, hari itu digelar Pasar Murah oleh Kadin Kalsel yang menyediakan sembako harga murah antara lain beras, minyak goreng, gula, sirup, kental manis, bumbu dapur, kopi, teh dan lainnya.

Beras di pasar murah tersebut Rp 9.000 per kilogram adapun per 5 Kg seharga Rp45 ribu. Minyak goreng Rp13.500 per liter sedangkan harga pasar saat ini Rp14.000-16.000.

Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kadin Kalsel, H Aftahudin, menyampaikan, pihaknya menggelar pasar murah selama dua hari hingga Rabu (8/3/2023), mulai pukul 10.00 sampai 15.00 Wita.

"Harga di bawah harga pasar. Ada 2 ton beras dan 2 ton gula kami siapkan. Tidak ada batasan pembelian, silakan saja," jelasnya.

Tujuan kegiatan ini, lanjut H Afta, untuk membantu masyarakat apalagi sekarang sudah menghadapi bulan suci Ramadhan.

"Supaya tidak ada panic buying di masyarakat. Harga sembako diharapkan bisa normal," ujarnya.

Senada dikatakan Wakil Ketua Umum bidang Asosiasi dan Perhimpunan, Rizali Lutfi, pasar murah ini juga membantu pemerintah menekan inflasi.

"Biasanya jelang Ramadhan dan lebaran terjadi lonjakan harga sembako. Nah, kami berupaya mempertahankan harga dan keberlangsungan pangan di masyarakat," ungkapnya.



Pengamatannya, masyarakat begitu antusias membeli sembako pada hari itu. Diharapkan dapat menjadi manfaat untuk keluarga mereka di rumah. (Banjarmasinpost.co.id/Salmah Saurin)