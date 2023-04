Menjelang Pemilu 2024, Sudah Ada 44 Tempat Pemungutan Suara Khusus di Kalimantan Selatan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Jelang Pemilu 2024. Terdapat 13.451 tempat pemungutan suara (TPS) yang akan jadi lokasi pemungutan suara pada 14 Februari 2024 di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Saat ini tercatat ada 44 TPS khusus alias TPS tambahan.

Total ada 44 TPS tambahan di lokasi TPS khusus, yakni Kabupaten Tanah Laut (Tala) 1, Kabupaten Kotabaru 3, Kabupaten Banjar 12, Kabupaten Barito Kuala (Batola) 3.

Kemudian, Kabupaten Tapin 7, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) 1, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) 1, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) 3.

Selanjutnya, Kabupaten Tabalong 2, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) 1, Kabupaten Balangan 0, Kota Banjarmasin 4 dan Kota Banjarbaru 6.

Sementara itu, untuk total pemilih di Kalsel pada Pemilu 2024 mencapai 10.150 orang.

Pelaksana Tugas Ketua KPU Kalsel, Siswandi Reyaan, mengatakan, jika TPS khusus ini diajukan oleh lembaga dengan minimal jumlah pemilih mendekati jumlah pemilih maksimal 300 per TPS.

Kemudian, TPS khusus ini harus diajukan by name by address. Artinya, daftar pemilih ini sudah didata dan diminta ke KPU.

Paling banyak TPS khusus dibuka untuk warga binaan di lembaga permasyarakatan maupun di rumah tahanan di Kalimantan Selatan.

Sedangkan di Kota Banjarbaru paling banyak diajukan untuk lembaga atau panti.

"Ada juga perusahaan. Nah kalau jumlahnya tidak mencapai, maka akan diarahkan untuk ke TPS terdekat," katanya.

Sedangkan lembaga pendidikan yang mengajukan TPS khusus adalah Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB).

Sampai saat ini, UMB masih satu-satunya lembaga pendidikan yang mengajukan TPS khusus.

"Universitas Lambung Mangkurat juga sudah kami berikan sosialisasi terkait TPS khusus ini. Namun, sampai sekarang belum ada pengajuan terkait TPS khusus ini. Kami menduga mungkin karena kampus libur, mahasiswa memilih di tempat masing-masing," katanya.

Sementara itu, pengajuan UMB menjadi lokasi TPS khusus berkaitan dengan banyaknya mahasiswa yang berasal dari luar daerah, di antaranya Kalimantan Tengah (Kalteng).

Dijelaskan Siswandi, meski ber-KTP Kalteng, mereka masih bisa menggunakan hak pilihnya. Tentunya nanti akan disesuaikan dengan hak pilihnya. Seperti, hanya pemilih presiden saja.

"Misal, ada lagi mahasiswa dari Kabupaten Tabalong. Karena daerah pemilihannya berbeda dengan Kota Banjarmasin, maka hanya akan memilih presiden dan DPD. Karena, lingkup DPD se Kalsel. Tapi untuk DPRD kabupaten, DPRD provinsi dan DPR RI, tidak bisa karena berbeda daerah pemilihan atau dapil," pungkasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)