Tabalong Merdeka Prix Championship, Sebanyak 156 Rider Rebutkan Piala Bergilir Bupati

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG- Sebanyak 156 rider bersaing pada ajang Tabalong Merdeka Prix Championship di Sirkuit Marido, Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalsel, Minggu (6/8/2023).

Event yang berlangsung sejak Sabtu 6 Agustus kemarin berhasil menarik ribuan pengunjung yang rela panas-panasan untuk menyaksikan balapan di ajang tersebut.

Bupati Tabalong, H Anang Syakhfiani beserta jajaran secara simbolis, membuka kegiatan dengan mengibarkan bendera tanda dimulainya balapan.

Kegiatan yang digelar oleh Komunitas Semut Ireng ini memperebutkan Piala bergilir Bupati Tabalong. Tentunya, para peserta pun begitu antusias, karena saling bersaing untuk mendapatkan juara.

Ketua Pelaksana Kegiatan, Budi Wahyuno menerangkan, para peserta yang terlibat pada ajang tersebut bukan hanya dari Kalimantan Selatan, melainkan juga dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah. Selain itu ada pula peserta dari Sulawesi dan Madura.

"Pada kesempatan ini ada 156 rider yang berasal dari Kalsel, Kaltim, Kalteng dan Kaltara serta ada tambahan dari Sulawesi dan Madura," kata Budi.

Adapun jumlah stater mencapai 321 orang.

Sementara, ada tiga kelas yang dipertandingkan yaitu Kelas Utama, Supporting dan Ex Rider.

Kelas Utama meliputi expert, novice, rookie dan standar beginner. Kelas supporting, mempertandingkan bebek 4 tak tune up dan standar open, 2 tak lokal Kalsel, lokal Tabalong, pemula, non build up.

Selanjutnya, Underbone 116cc dan 125cc, Matic Open, Matic Wanita, Matic Standar Open MP7, Tune Up dan Tune Up 131cc. Sedangkan Kelas Ex Rider, melombakan Standar Open U35, Underbone U35 dan Underbone Eksekutif.

Tentunya, ucapan terimakasih pun diutarakan oleh pihak penyelenggara kepada jajaran Pemkab Tabalong yang telah memberikan dukungan pada ajang tersebut.

Sementara itu, Bupati Tabalong, H Anang Syakhfiani menyampaikan apresiasinya atas kembali berlangsungnya event Tabalong Merdeka Prix Championship dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023.

"Atas nama Pemkab Tabalong, saya mengucapkan terimakasih sekaligus memberikan apresiasi kepada panitia, khususnya kawan-kawan kawan dari Semut Ireng. Mudahan kegiatan ini terus berlanjut," ungkapnya.

H Anang Syakhfiani juga mengucapkan terimakasih kepada para peserta dari berbagai wilayah yang datang mengikuti ajang bergengsi tersebut.

Ia pun berhadap ke depannya kegiatan bisa berlangsung secara continue dan dapat menjadi alat ukur prestasi para pembalap.

