Perbuatan untuk Sarwendah Ultah, Ruben Onsu Ajak Makan Malam, Betrand Peto Posting Foto Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Keluarga Ruben Onsu merayakan ulang tahun penyanyi Sarwendah Tan genap yang berusia 34 tahun, pada Selasa (29/8/2023).

Ruben Onsu dan Betrand Peto melakukan perbuatan khusus untuk merayakannya.

Menurut Ruben, tak ada perayaan mewah juga kado istimewa dalam merayakan ulang tahun Sarwendah Tan, istrinya yang ke-34 tahun.

"Engga ada, cuma makan malam aja," kata Ruben Onsu ketika ditemui di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa sore.

Ruben mengakui Wenda, sapaan akrab sang istri terus menunjukan pesonanya sebagai istri dan ibu yang sempurna dalam keluarganya.

"Sosok dia (Sarwendah Tan) lebih ibu-ibu ya, bawelnya, perhatiannya, semuanya lebih perfect," ucapnya.

Pria yang akrab disapa Bensu itu tidak memesan dan memberikan kado khusus kepada sang istri di hari spesialnya. Sebab, ia terbiasa memberikan keinginan Wenda yang tidak selalu dipersiapkan.

"Cuma yang pasti kalau ada sesuatu yang kita mau beli ya beli gitu. Kalau ditanya mau apa, bingung juga mau apa, yang pasti penginnya kita dikasih sehat terus. Kalau sehat terus kan kita bisa kerja," jelasnya.

Bensu menyebut kalau Wenda selalu berbicara kepadanya jika menginginkan sesuatu. Hal itu selalu dilakukan dalam pernikahan mereka selama ini

"Jadi kalau target pencapaian sesuatu, kita berdua pengin cepat-cepat pindah rumah aja," ungkapnya.

Ruben Onsu mengakui sedang melakukan renovasi rumah sejak beberapa bulan lalu. Akan tetapi, rumahnya belum selesai hingga saat ini.

"Aduh biar cepat deh, enggak kelar-kelar nih," ujar Ruben Onsu.

Sementara, Betrand Peto juga memberikan ucapan spesial untuk Sarwendah.

Dia memposting foto wajah Sarwendah.

Dalam captionnya, Betrand Peto menyebut Sarwendah adalah ibu terbaik buatnya.

"Happy birthday bundaaa, sehat2 teruss panjang umurnya dan selalu salam lindungan tuhan, you are the best mother for me," tulis @betrandpetoputraonsu.

