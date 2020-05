Birokrasi Selama Masa Pandemi

Oleh: Pandu Wibowo, S.Sos., M.E. Pegawai Komisi Aparatur Sipil Negara / Peneliti Kebijakan Publik Center for Information and Development Studies (CIDES) Indonesia

BANJARMASINSPOST.CO.ID - Korea Selatan dan Taiwan hari ini menjadi perhatian dunia karena berhasil menerapkan kebijakan yang cepat dan tepat dalam penanganan kasus Covid-19 dengan optimalisasi peran serta birokrasi.

Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengakui kedua negara tersebut memiliki strategi terbaik dalam menangani pandemi.

Perizinan birokrasi yang tidak berbelit membuat Korea Selatan berhasil membuat kebijakan cepat dalam penanganan Covid-19 yang salah satunya adalah rapid test dan diagnostic test kepada masyarakatnya.

Selain itu juga penerbitan perizinan administrasi terkait keperluan kesehatan, keuangan, dan lainnya sangat dirasakan mudah oleh masyarakat Korsel.

Sama halnya dengan Korsel, Taiwan menjadi negara dengan digitalisasi birokrasi yang cukup baik di masa pandemi Covid-19 ini.

Negara tersebut berhasil memberikan informasi dan pelayanan secara responsif kepada masyarakatnya tentang perkembangan penanganan kasus Covid-19 dan juga pelayanan administrasi lainnya secara online kepada masyarakat, sehingga masyarakat tetap dapat menjalankan rutinitas dan memenuhi kebutuhannya dengan baik walau di masa pandemi.

Belajar dari Korsel dan Taiwan tersebut, Indonesia juga memiliki modalitas dan visi birokrasi yang baik dalam penanganan pandemi Covid-19.

Belum lama Pemerintah baik pusat maupun daerah melakukan refocusing anggaran dalam penanganan Covid-19.

Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah merasakan pemangkasan anggaran tersebut, sehingga banyak kegiatan yang perlu dilakukan penyesuaian. Namun, hal ini bukan menjadi alasan untuk tidak memberikan pelayanan publik secara optimal.