Kalangan IKM Tala Senang Produk Lokal Dikenakan Pemain WLCFBB saat Syuting

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Kalangan pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), turut merasakan manfaat produksi Film When Love Calls From The Bottom of Borneo (WLCFBB) atau Cinta Memanggil dari Tanahlaut.

Setidaknya melalui film tersebut, mereka dapat turut mempromosikan produk seperti kain sasirangan, kopiah tuntung pandang (kondang), tas purun dan lainnya.

Bahkan lantaran rasa senang dan bangganya produk mereka dikenakan pemain film WLCFBB, sebagian dari mereka mengunggahnya di akun sosial media.

Alhamdulillah tas purun mama aminah dari tangkisung dan kain sasirangan warna alam ampun Bungas Sasirangan menjahit rok ulun by Fanesya Sasirangan

Asli buatan dari tanah laut semua Mulai dari kain ,tas purun,dan yg menjahitnya

Itu narasi unggahan di akun FB Fanesa.

Dilengkapi unggahan foto pemeran utama (antagonis) Film WLCFBB yakni Bella Devita (Putri Pariwisata Indonesia 2022) yang memerankan karakter Nara.

Pada foto tersebut, Bella mengenakan kaus lengan pendek warna krim dipadu celana pendek sasirangan warna kecokelatan.

"Itu semua produk bikinan IKM Tala, dari pihak kami-kami," ucap Jamilah, pemilik akun FB Fanesa yang juga owner Fanesa Sasirangan Desa Banyuirang, Kecamatan Batibati.

Sebagai pelaku IKM, Jamilah mengaku sangat merasakan manfaat film WLCFBB.

"Kami bisa turut mempromosikan produk kami pada film itu. Bagi saya itu istimewa karena nanti film itu akan ditonton banyak orang," ucapnya, Kamis (9/3/2023).

Karena itu, papar Jamilah, dirinya dan beberapa pelaku IKM di Tala senang hati memberikan produk seperti kain sasirangan, kondang, tas purun, dan lainnya.

"Memang kemarin dari pihak kru film mau bayar. Tapi saya bilang, tidak usah. Produk kami dikenakan pemain saat syuting saja, kami sudah sangat senang," tandas Jamilah.

Dirinya memberikan kondang sekitar tujuh unit dan sekitar sepuluh lembar kain sasirangan.