Pengurus PMK ULM-Poliban Gelar Ibadah dan Perayaan Paskah 2023

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan Politeknik Negeri Banjarmasin (Poliban) menggelar Ibadah dan Perayaan Paskah, Sabtu (15/4/2023) sore.

Ibadah dan Perayaan Paskah 2023 dilakukan di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Eben Ezer yang terletak di Jalan S Parman, Kota Banjarmasin.

Kegiatan PMK ULM-Poliban yang mengangkat tema The Power of Your Cross ini, di antaranya diisi dengan ibadah yang dipimpin oleh Pdt Eva Natalina MTh.

Acara pun dilanjutkan dengan perayaan, kemudian juga di antaranya juga diisi dengan pemutaran film serta pengumuman pemenang lomba menyanyi.

Sekitar 100 orang yang hadir dalam kegiatan ini dan sebagian besar mereka adalah mahasiswa ULM-Poliban yang beragama Nasrani.

Ketua Pelaksana Ibadah dan Perayaan Paskah ULM-Poliban, Eben Tarigan mengatakan kegiatan ini digelar untuk memeringati Paskah.

"Acara ini untuk memeringati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di kalangan mahasiswa," ujarnya.

Ditambahkannya, dengan adanya acara ini, diharapkan juga bisa lebih memahami arti pengorbanan dari Yesus.

"Kami berharap mahasiswa bisa lebih mengenang lebih dalam pengorbanan Tuhan Yesus," jelasnya.

Tak kalah penting, dengan adanya kegiatan ini lanjutnya diharapkan juga bisa lebih mengakrabkan mahasiswa ULM-Poliban.

"Kami berharap hubungan tali persaudaraan dari dua kampus ini semakin erat," pungkasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Frans Rumbon)