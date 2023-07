Haji 2023, Seorang Jemaah dari Embarkasi Banjarmasin Kalsel Wafat di Arab Saudi

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Haji 2023. Jemaah asal Embarkasi Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), yang meninggal dunia di Arab Saudi bertambah.

Terbaru, jemaah atas nama Zainal Abidin Zarkasi Aziz wafat saat Sabtu (1/7/2023) pukul 11.45 Waktu Arab Saudi (WAS).

Jemaah berusia 62 tahun tersebut wafat setelah sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS).

Dengan demikian, jumlah jemaah haji yang berangkat dari Embarkasi Banjarmasin meninggal dunia di Arab Saudi menjadi tujuh orang.

“Berasal dari Kalimantan Tengah empat orang dan dari Kalimantan Selatan tiga orang,” sebut Kepala Kanwil Kemenag Kalsel, HM Tambrin, di Banjarmasin, Senin (3/7/2023).

Jemaah haji yang sakit dan sedang menjalani perawatan di Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKIH) dan RS Arab Saudi akan disafariwukufkan. Dengan catatan, jemaah tersebut masih bisa dimobilisasi.

Sedangkan jemaah haji yang wafat sebelum wukuf di Padang Arafah, telah mendapat Badal Haji oleh pemerintah, baik yang meninggal sejak di Asrama Haji maupun saat sudah berada di Arab Saudi.

“Jadi pada dasarnya semua jemaah haji yang wafat tersebut telah berhaji, baik itu yang sebelum wafat sempat mabid di Armuzna, maupun yang disafariwukufkan serta yang dibadalhajikan,” urai HM Tambrin.

Dia pun mengajak masyarakat untuk kembali mendoakan jemaah haji yang wafat.

“Khususnya jemaah haji dari Embarkasi Banjarmasin, semoga memperoleh haji yang mabrur, serta mendapatkan rahmat dan ampunan yang seluas-luasnya dari Allah SWT,” doanya.

Demikian juga halnya jemaah yang sedang sakit dan masih dirawat di KKHI dan RSAS, didoakan agar segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT.

Melihat dashboard https://dashboardhaji.thawaf.id/kesehatan, sampai kini masih ada 13 jemaah dari Embarkasi Banjarmasin yang menjalani perawatan di Arab Saudi.

Rinciannya, delapan jemaah dirawat di RSAS dan lima jemaah haji dirawat di KKHI.

Daftar nama jemaah haji dari Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Arab Saudi berdasarkan https://dashboardhaji.thawaf.id/kesehatan:

1. Abdul Karim Jumri (68), Keloter 7 dari Barito Utara, wafat 11 Juni 2023 pukul 21.06 Waktu Arab Saudi (WAS) di Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS)

2. Cunu Sinan Dana (82) Keloter 3 dari Kapuas, wafat 28 Juni 2023 pukul 06.50 di RSAS

3. Siti Fatimah Padlam (68) Keloter 14 dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), wafat 29 Juni 2023 pukul 12.59 WAS di Pemondokan Mina

4. Muni Darzat Unan (60) dari Kapuas, wafat 30 Juni 2023 pukul 14.20 WAS di Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Mina

5. Jusup bin Tagap (99) Keloter 14 dari Kotabaru, wafat 30 Juni 2023 pukul 10.25 WAS di RSAS

6. Udin Abbas Tumar (66) Keloter 3 dari Kapuas, wafat 30 Juni 2023 pukul 10.00 WAS di RSAS

7. Zainal Abidin Zarkasi Aziz (62) dari Banjarmasin, wafat 1 Juli 2023 pukul 11.45 WAS di RSAS

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Rahmadi)