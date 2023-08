Sebanyak 38 PC Komputer SMAN 1 Bakumpai Kabupaten Barito Kuala Digondol Maling

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Sebanyak 38 Unit Personal Computer (PC) merek Hawlett Packard All in One milik SMAN 1 Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala (Batola), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), lenyap digondol maling.

Kapolsek Bakumpai, Iptu Ananda, saat dikonfirmasi , Sabtu (12/8/2023) malam, membenarkan ada laporan atas kejadian di SMAN tersebut.

Menurutnya, peristiwa pencurian itu diketahui terjadi saat Jumat (11/8) sekitar pukul 07.20 Wita.

Saksinya, seorang guru yang kaget melihat pintu lab 02 terbuka.

Setelah melihat isi ruangan lab 02, semakin kaget karena banyak komputer yang hilang.

Saksi itu kemudian mengajak rekan untuk sama-sama melihat ruangan di lab 01.

Ternyata kondisi di ruang lab 01 juga sama, PC komputer All in One hilang.

Kedua orang saksi itu lantas menelpon Kepala Sekolah.

Kemudian, Kepala Sekolah membuat laporan polisi di Polsek Bakumpai.

"Kami sudah melakukan pemeriksaan di tempat kejadian dan meminta keterangan saksi-saksi," ujar Iptu Ananda.

Dia kemudian menyarankan agar kasus serupa tak terulang, hendaknya pihak sekolah memperketat keamanan di tempat-tempat berharga.

"Dan, memasang CCTV di sekitar sekolah," ujarnya.

(Banjarmasipost.co.id/Mukhtarwahid)