Gus Dur dan Spider Man

Oleh: MUJIBURRAHMAN Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hari ini, 30 Desember 2019, tepat sepuluh tahun wafatnya Presiden Indonesia ke-4, KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Terlalu banyak hal yang mengesankan dari Gus Dur, termasuk humor-humornya, gagasan-gagasannya, pernyataan-pernyataannya hingga sepak terjangnya. Di antara yang sangat menarik adalah video rekaman wawancara Gus Dur di Kick Andy yang bisa dilihat di YouTube.

Dalam wawancara itu, Andy antara lain menanyakan, mengapa Gus Dur berkeliling dunia mengunjungi berbagai negara hingga 80 kali dalam masa jabatannya yang hanya 20 bulan, dan menghabiskan dana Rp 52,7 milIar.

Gus Dur menjawab, itu dilakukannya agar Indonesia tidak terurai (bubar) pasca Soeharto. Hasilnya, memang demikian. Integritas Indonesia sebagai bangsa tetap terjaga hingga hari ini.

“Jadi Gus Dur merasa, itu karena jasa Gus Dur?” tanya Andy. “Bukan! Artinya tugas saya begitu. Perkara saya berjasa atau tidak, itu soal kedua.”

Begitu pula, ketika Andy menanyakan, apakah kerelaan Gus Dur lengser dari jabatan presiden demi menghindari pertumpahan darah antar sesama anak bangsa merupakan pengorbanan Gus Dur. Gus Dur menjawab, “Bagi saya, bukan korban. Biasa aja!”

Cuplikan wawancara Gus Dur di atas mengingatkan saya pada Mark Manson, penulis buku motivasi yang sangat laris, The Subtle Art of Not Giving a Fuck.

Di buku ini Manson mengutip pernyataan populer dalam film Spider Man, yaitu with great power comes great responsibility (bersama kekuasaan yang besar muncul tanggung jawab yang besar). Ini dikatakan Paman Ben di film itu (Manson 2016: 96).

Menurut Manson, pernyataan Paman Ben itu sebenarnya biasa-biasa saja. Semua orang paham dengan itu. Yang lebih dalam justru sebaliknya, with great responsibility comes great power (bersama tanggung jawab yang besar muncul kekuasaan yang besar).