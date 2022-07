Seminar Internasional UIN Antasari Banjarmasin Hadirkan Pemateri dari Berbagai Negara

Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin melaksanakan kegiatan seminar internasional, The 4 TH Annual Postgraduate Conference On Muslim Society (APCoMS).

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari melaksanakan kegiatan seminar internasional, The 4 TH Annual Postgraduate Conference On Muslim Society (APCoMS).

Kegiatan bertema 'Local and Global Aspects in The Malay World' menghadirkan narasumber dari perguruan tinggi berbagai negara.

Di antaranya, Dr Ali Mayouf Al Mayouf dari King Saud University Saudi Arabia. Ahmad Rafiq, PhD dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kemudian, Muhammad Iqbal PhD dan Dr Mujiburohman MA dari UIN Antasari Banjarmasin, Dr Farid Mat Zain dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan Prof Dr Muhammad Umudee dari Princess of Naradhiwas University Thailand.

Sedangkan Keynote Speaker, yakni Prof Dr H Mujiburrahman, Rektor UIN Antasari Banjarmasin.

Dikatakan Wakil Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Dr Muhammad Rusydi, seminar internasional ini merupakan upaya dalam menjawab tantangan perkembangan zaman, yang pesat dalam konteks global.

"Dengan begitu, akar budaya kita tidak tercabut, karena munculnya budaya dari luar," katanya, Rabu (20/7/2022).

Sesuai dengan kegiatan ini, Rusydi menilai, orang-orang Melayu memiliki kekhasan tersendiri dari seisi keislaman, dan keagamaan.

"Kita boleh saja menerima budaya dari luar, tetapi tidak boleh lepas dari akar budaya sendiri, khususnya orang Banjar," ujarnya.

Kemudian, Rusydi juga mengatakan bahwa dulu kebanyakan orang terlihat bangga dengan memunculkan budaya asing, tetapi sekarang justru sebaliknya.

